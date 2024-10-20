Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında kendi sahasında Leganes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2024 Pazar, 12:56
Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Borja Jimenez'in ekibi Leganes ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitana Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José Luis Munuera Montero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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