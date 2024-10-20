Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında kendi sahasında Leganes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Borja Jimenez'in ekibi Leganes ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitana Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José Luis Munuera Montero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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