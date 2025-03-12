Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Milli oyuncu Arda Güler, İtalyan hocanın şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Metorpolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
Real Madrid, kendi sahasında oynadığı ilk maçta 2-1'lik galibiyet elde etmişti.
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