Bafetimbi Gomis'ten Mustafa Muhammed'e övgü!

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 15:01
<p>Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Mustafa Muhammed'in Nantes'a transferini Fransız basınına değerlendirdi.</p> <p><strong>İşte Gomis'in sözleri...</strong></p>

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Mustafa Muhammed'in Nantes'a transferini Fransız basınına değerlendirdi.

İşte Gomis'in sözleri...

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">"Mustafa Muhammed, çok güçlü ve hala gelişime açık olan komple bir forvet. Sürekli olarak dikine gider, boşlukları arar ve aklında her zaman gol atmak vardır."</p>

"Mustafa Muhammed, çok güçlü ve hala gelişime açık olan komple bir forvet. Sürekli olarak dikine gider, boşlukları arar ve aklında her zaman gol atmak vardır."

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">"Mustafa Muhammed'in kalitesi, kaleye yaklaştıkça daha çok artıyor. Toplara sert vuruşlar yapabilir. Savunmayı aşmayı bilir. Gücü, baskısı, presi üst düzeydir. Çok etkileyici bir golcüdür!"</p>

"Mustafa Muhammed'in kalitesi, kaleye yaklaştıkça daha çok artıyor. Toplara sert vuruşlar yapabilir. Savunmayı aşmayı bilir. Gücü, baskısı, presi üst düzeydir. Çok etkileyici bir golcüdür!"

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Galatasaray Mısırlı oyuncuyu 250 bin Euro karşılığında Fransız kulübüne kiraladı. Ayrıca Nantes'ın 15 Haziran 2023'e kadar oyuncuyu 5 milyon 750 bin Euro karşılığında satın alma hakkın bulunuyor.</p>

Galatasaray Mısırlı oyuncuyu 250 bin Euro karşılığında Fransız kulübüne kiraladı. Ayrıca Nantes'ın 15 Haziran 2023'e kadar oyuncuyu 5 milyon 750 bin Euro karşılığında satın alma hakkın bulunuyor.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Mustafa Muhammed, Galatasaray kariyerinde çıktığı 57 maçta 17 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyu Zamalek'ten 4 milyon dolara transfer etmişti.</p>

Mustafa Muhammed, Galatasaray kariyerinde çıktığı 57 maçta 17 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyu Zamalek'ten 4 milyon dolara transfer etmişti.

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