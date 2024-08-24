Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 2. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2024 Cumartesi, 12:10
Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak. 

Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport'tan naklen yayınlanacak. 

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