Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 2. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport'tan naklen yayınlanacak.
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