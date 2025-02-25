Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı finalinin ilk maçında kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile karşılaşacak.
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernández'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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