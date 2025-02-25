Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı finalinin ilk maçında kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
25 Şubat 2025 Salı, 13:30
Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernández'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

barcelona atletico madrid İspanya Kral Kupası canlı

En Çok Okunan Haberler