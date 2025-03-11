Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.
BARCELONA - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
BARCELONA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, Portekiz'de oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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