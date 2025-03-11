Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Mart 2025 Salı, 10:31
Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, Portekiz'de oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

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