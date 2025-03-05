Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
05 Mart 2025 Çarşamba, 09:58
Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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