Bayern Münih - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Celtic ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşılaşacak.
BAYERN MÜNİH - CELTİC MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BAYERN MÜNİH - CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoît Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, İskoçya'da oynanan ilk maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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