Bayern Münih - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Celtic ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
18 Şubat 2025 Salı, 12:25
Bayern Münih - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Bayern Münih - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşılaşacak.

Bayern Münih - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - CELTİC MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Bayern Münih - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoît Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, İskoçya'da oynanan ilk maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Bayern Münih Celtic uefa şampiyonlar ligi canlı

En Çok Okunan Haberler