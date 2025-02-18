Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Bruno Lage yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşılaşacak.
BENFİCA - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Benfica Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BENFİCA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
Benfica, Fransa'da oynanan mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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