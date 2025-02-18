Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
18 Şubat 2025 Salı, 12:42
Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşılaşacak.

Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Benfica, Fransa'da oynanan mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

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