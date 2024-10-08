Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A grubunun 3. haftasında, Belgrad'da İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2024 Salı, 10:14
Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BKT EuroCup'ta 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, Belgrad'da Hapoel Shlomo Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - HAPOEL SHLOMO TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?

Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - HAPOEL SHLOMO TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

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