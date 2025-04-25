Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
25 Nisan 2025 Cuma, 09:59
Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan başlıyor.

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Murat Şahin'in ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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