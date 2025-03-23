Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, hazırlık maçında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 13:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
23 Mart 2025 Pazar, 09:31
Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, hazırlık maçında sahasında Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi İstanbulpor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele 13:00'te başlayacak.

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Beşiktaş Youtube hesabından yayımlanacak.

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