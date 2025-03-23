Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, hazırlık maçında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 13:00'te başlayacak.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, hazırlık maçında sahasında Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi İstanbulpor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele 13:00'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele Beşiktaş Youtube hesabından yayımlanacak.
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