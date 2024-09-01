Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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