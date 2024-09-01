Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2024 Pazar, 14:01
Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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