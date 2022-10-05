Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, antrenmanda futbolcularına taktiksel açıdan sık sık uyarılar yaptı. Fransız çalıştırıcı, özellikle hücum organizasyonlarının daha iyi olması için hafta boyunca çalışmalar yaptırmayı planlıyor.