Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi!

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 13:11
<p>Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3 puan parolasıyla çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından maça odaklandı.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3 puan parolasıyla çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından maça odaklandı.

<p>Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı devam eden Kevin N'Koudou bireysel olarak çalışmalarına devam etti. Atiba Hutchinson'un tedavisine devam edildi.</p>

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı devam eden Kevin N'Koudou bireysel olarak çalışmalarına devam etti. Atiba Hutchinson'un tedavisine devam edildi.

<p>Öte yandan derbi maçta oyuna 72. dakikada dahil olan Rachid Ghezzal ise takımla birlikte çalıştı. Cezayirli oyuncunun Giresunspor maçında ilk 11'de olup olmayacağına teknik direktör Valerien Ismael karar verecek.</p>

Öte yandan derbi maçta oyuna 72. dakikada dahil olan Rachid Ghezzal ise takımla birlikte çalıştı. Cezayirli oyuncunun Giresunspor maçında ilk 11'de olup olmayacağına teknik direktör Valerien Ismael karar verecek.

<p>Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, antrenmanda futbolcularına taktiksel açıdan sık sık uyarılar yaptı. Fransız çalıştırıcı, özellikle hücum organizasyonlarının daha iyi olması için hafta boyunca çalışmalar yaptırmayı planlıyor.</p>

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, antrenmanda futbolcularına taktiksel açıdan sık sık uyarılar yaptı. Fransız çalıştırıcı, özellikle hücum organizasyonlarının daha iyi olması için hafta boyunca çalışmalar yaptırmayı planlıyor.

<p>Giresunspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Beşiktaş ligde 15 puanla 6. sırada yer alırken, Giresunspor ise 8 puanla 12. sırada bulunuyor.</p>

Giresunspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Beşiktaş ligde 15 puanla 6. sırada yer alırken, Giresunspor ise 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

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