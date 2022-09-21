Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in çare aradığı 5 sorun ortaya çıktı!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybetti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in koltuğu sallanırken, Fransız çalıştırıcıya eleştiriler devam ediyor. Valerien Ismael ise önündeki sorunları tek tek halletmenin yollarını arıyor. Hürriyet’in haberine göre Ismael'in çare aradığı 5 sorun şu şekilde:
Fiziksel gücün ön planda olduğu bir oyun sistemi uygulayan Beşiktaş, bilindiği üzere tüm maçlara iyi başlıyor ve bunu skor tabelasına da yansıtıyor... Süper Lig’de geride kalan 7 hafta itibarıyla ilk 45 dakikalarda en çok gol atan takım, siyah beyazlılar. Beşiktaş, bugüne dek kaydettiği 16 golün 12’sini ilk 45 dakikalarda bulurken, 46-90. dakikalar arasında 3, 90’dan sonra ise 1 gol kaydetti.
Şimdi bu tablonun tersine, yani Beşiktaş’ın gol yeme dakikalarına bakalım... Bugüne dek kalesinde 8 gol gören siyah beyazlılar, tahmin edileceği üzere en fazla golü 45 ile 90. dakikalar arasında yedi (5). Siyah beyazlı takım, 1-45. dakikalar arası ile 45+’larda ve 90+’larda ise 1’er gol gördü. Bu rakamlar bize Beşiktaş’ın ilk 45 dakikalardaki baskılı futbolunu ikinci yarıya taşıyamadığını gösteriyor.
Siyah beyazlılar, oyuna sonradan giren oyuncularından en az skor katkısı alan Süper Lig ekipleri arasında bulunuyor. 7 maçta kaydedilen 16 golün tamamını ilk 11’de başlayan futbolcular atarken, sonradan girenlerin asist katkısı da sadece 1’de kaldı. Kartal Yılmaz, ikinci yarısında girdiği 4-1’lik Karagümrük maçının 90. dakikasında Valentin Rosier’in attığı golün pasını vermişti.
Beşiktaş, topla oynama oranında 19 takımlı Süper Lig’de 15. sırada. Ortalama yüzde 45.6 orana sahip siyah beyazlılar, sadece İstanbulspor (44.9), Giresunspor (44.6), Kasımpaşa (38.4) ve Gaziantep’i (38.2) geçebildi. Bu kategoride Alanyaspor yüzde 64.4 ile lider, Hatayspor yüzde 59.5 ile ikinci, Galatasaray yüzde 59.2 ile üçüncü, Fenerbahçe yüzde 56.6 dördüncü sırada bulunuyor.
Kalede şans verilen Emre Bilgin ve Ersin Destanoğlu’ndan beklenen verim alınamadı. Süper Lig’de kalesine çekilen isabetli şutların gol olma oranınnı en yüksek olduğu takım Beşiktaş. Rakiplerin toplam 53 şut girişiminde kaleyi bulan 15 şutun 10’u golle sonuçlandı (yüzde 67). Ayrıca siyah beyazlı kaleye gelen son 6 isabetli şutun tamamı gol oldu.
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