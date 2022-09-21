Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in çare aradığı 5 sorun ortaya çıktı!

Şimdi bu tablonun tersine, yani Beşiktaş’ın gol yeme dakikalarına bakalım... Bugüne dek kalesinde 8 gol gören siyah beyazlılar, tahmin edileceği üzere en fazla golü 45 ile 90. dakikalar arasında yedi (5). Siyah beyazlı takım, 1-45. dakikalar arası ile 45+’larda ve 90+’larda ise 1’er gol gördü. Bu rakamlar bize Beşiktaş’ın ilk 45 dakikalardaki baskılı futbolunu ikinci yarıya taşıyamadığını gösteriyor.