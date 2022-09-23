Bisiklet puanlı yol yarışları, Kırıkkale'de başladı

KIRIKKALE VALİSİ BÜLENT TEKBIYIKOĞLU: TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ EN GENİŞ KATILIMLI BİSİKLET YARIŞMASI

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini ifade eden Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimiz çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bir süre önce de ilimizde 'Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası' yapılmıştı. Bunlar ilimizin önemli antrenmanları önümüzdeki yıl inşallah başta Bisiklet Federasyonumuzun düzenleyeceği olmak üzere uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bugün, yarın ve pazar günü olmak üzere ilimizde 9 etap tertip edildi. Aldığım bilgilere göre de Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda en geniş katılımlı bisiklet yarışması ilimizde gerçekleştiriliyor. 33 ilden 430'un üzerinde sporcu ve 70 kulüp katılıyor. Bu yarışmayla birlikte bizde ilimizin tanıtımını Türkiye'ye ve insanlara yapma fırsatı elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.