Bodo Glimt - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Jose Mendilibar yönetimindeki Olympiakos, deplasmanda Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo Glimt ile karşılaşacak.
BODO GLİMT - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BODO GLİMT - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 2'den naklen yayımlanacak.
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