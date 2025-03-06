Bodo Glimt - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bodo Glimt - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
06 Mart 2025 Perşembe, 11:00
Bodo Glimt - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Bodo Glimt - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mendilibar yönetimindeki Olympiakos, deplasmanda Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo Glimt ile karşılaşacak.

Bodo Glimt - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BODO GLİMT - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Bodo Glimt - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BODO GLİMT - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 2'den naklen yayımlanacak.

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