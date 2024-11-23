Bodrum FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı sürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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