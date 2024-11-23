Bodrum FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2024 Cumartesi, 10:35
Bodrum FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 

Bodrum FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Bodrum FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Bodrum FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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