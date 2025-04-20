Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna ile karşılaşacak.
BOLOGNA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
BOLOGNA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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