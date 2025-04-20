Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 13:56
Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna ile karşılaşacak.

Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOLOGNA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOLOGNA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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