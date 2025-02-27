Bologna - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) erteleme maçında deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Sergio Conceicao yönetimindeki Milan, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna ile karşılaşacak.
BOLOGNA - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BOLOGNA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
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