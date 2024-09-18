Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresi mi?
Bologna, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna, kendi sahasında Marino Pusic'in ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
BOLOGNA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
BOLOGNA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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