Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresi mi?

Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresi mi?

Bologna, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2024 Çarşamba, 10:35
Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresi mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.

Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresi mi?

 Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna, kendi sahasında Marino Pusic'in ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresi mi?

BOLOGNA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresi mi?

BOLOGNA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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