Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2024 Cumartesi, 12:28
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga heyecanı sürüyor.

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1'den naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund Bayern Münih Bundesliga

En Çok Okunan Haberler