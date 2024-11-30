Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga heyecanı sürüyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
BVB Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1'den naklen yayımlanacak.
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