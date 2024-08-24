Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2024 Cumartesi, 11:52
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Dino Troppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'de başlayacak. 

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 5'ten naklen yayınlanacak.

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