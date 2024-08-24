Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Dino Troppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?
BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'de başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 5'ten naklen yayınlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Hakim, kararını İslami tıpçıya dayandırdı!
- Memleket partisi'nin 'kapılarını açtı'
- Seçmenler akla ilk gelen siyasetçiyi yanıtladı
- Beklenen Ferdi Kadıoğlu transferi gerçekleşti...
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor