Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
27 Nisan 2025 Pazar, 12:24
Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor.

Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Peter Bankes'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten naklen yayımlanacak.

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