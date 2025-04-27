Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten naklen yayımlanacak.
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