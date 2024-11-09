Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Brighton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2024 Cumartesi, 11:08
Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BRİGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BRİGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak. 

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