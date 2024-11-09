Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Brighton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
BRİGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BRİGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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