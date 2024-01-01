Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
Avrupa liglerinde ara transfer dönemi 1 Ocak itibariyle başladı. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek isimler, ara transfer döneminde diğer takımlarla görüşme yapabilecek.
İşte sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler:
Kylian Mbappe
2018 yılında Paris Saint-Germain'e imza atan Fransız yıldız, 2023-2024 sezonunda 22 maçta 23 gole katkı verdi.
Adrien Rabiot
2019 yılında Paris Saint-Germain'den Juventus'a transfer olan Fransız yıldız, bu sezon 16 karşılaşmada 6 gole katkı verdi.
Anthony Martial
Manchester United forması giyen Fransız futbolcu, oynadığı 19 maçta 4 gole katkı verdi.
Jorginho
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen İtalyan ortasaha, oynadığı 18 karşılaşmada 1 gol katkısı verdi.
Koke
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol ortasaha, oynadığı 20 karşılaşmada 2 asist üretti.
Toni Kroos
2014 yılından bu yana İspanyol temsilcisi Real Madrid'in formasını terleten 33 yaşındaki Alman yıldız, oynadığı 23 karşılaşmada 1 gol attı.
Tomas Soucek
West Ham United forması giyen Çekyalı ortasaha, İngiliz ekibiyle bu sezon 27 karşılaşmada 9 skor katkısı üretti.
Marco Reus
Borussia Dortmund'un efsaneleri arasında yer alan Alman yıldız, forma giydiği 22 karşılaşmada 8 gole katkı verdi.
Thiago
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi bulunan İspanyol yıldız, henüz forma şansı bulamadı.
Luka Modric
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'te forma giyen Hırvat yıldız, bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 4 skora katkısı verdi.
Aaron Wan Bissaka
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen İngiliz sağ bek, oynadığı 15 karşılaşmada 1 asist üretti.
Wilfred Ndidi
İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City forması giyen Nijeryalı ortasaha, takımıyla çıktığı 24 karşılaşmada 10 gole katkı verdi.
Daichi Kamada
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Japon ortasaha, oynadığı 21 karşılaşmada 2 skor katkısı verdi.
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