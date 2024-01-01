Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2024 Pazartesi, 12:44
Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Avrupa liglerinde ara transfer dönemi 1 Ocak itibariyle başladı. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek isimler, ara transfer döneminde diğer takımlarla görüşme yapabilecek.

İşte sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler:

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Kylian Mbappe

2018 yılında Paris Saint-Germain'e imza atan Fransız yıldız, 2023-2024 sezonunda 22 maçta 23 gole katkı verdi.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Adrien Rabiot

2019 yılında Paris Saint-Germain'den Juventus'a transfer olan Fransız yıldız, bu sezon 16 karşılaşmada 6 gole katkı verdi.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Anthony Martial

Manchester United forması giyen Fransız futbolcu, oynadığı 19 maçta 4 gole katkı verdi.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Jorginho

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen İtalyan ortasaha, oynadığı 18 karşılaşmada 1 gol katkısı verdi.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Koke

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol ortasaha, oynadığı 20 karşılaşmada 2 asist üretti.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Toni Kroos

2014 yılından bu yana İspanyol temsilcisi Real Madrid'in formasını terleten 33 yaşındaki Alman yıldız, oynadığı 23 karşılaşmada 1 gol attı.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Tomas Soucek

West Ham United forması giyen Çekyalı ortasaha, İngiliz ekibiyle bu sezon 27 karşılaşmada 9 skor katkısı üretti.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Marco Reus

Borussia Dortmund'un efsaneleri arasında yer alan Alman yıldız, forma giydiği 22 karşılaşmada 8 gole katkı verdi.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Thiago

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi bulunan İspanyol yıldız, henüz forma şansı bulamadı.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Luka Modric

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'te forma giyen Hırvat yıldız, bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 4 skora katkısı verdi.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Aaron Wan Bissaka

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen İngiliz sağ bek, oynadığı 15 karşılaşmada 1 asist üretti.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Wilfred Ndidi

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City forması giyen Nijeryalı ortasaha, takımıyla çıktığı 24 karşılaşmada 10 gole katkı verdi.

Bu yıldızlar sezon sonu bedava: İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!

Daichi Kamada

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Japon ortasaha, oynadığı 21 karşılaşmada 2 skor katkısı verdi.

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