Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 18. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Davide Nicola'nın ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
CAGLIARI - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
CAGLIARI - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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