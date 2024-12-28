Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 18. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2024 Cumartesi, 12:55
Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Davide Nicola'nın ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CAGLIARI - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CAGLIARI - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Cagliari İtalya Serie A inter

En Çok Okunan Haberler