Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Marco Baroni yönetimindeki Lazio, deplasmanda Davide Nicola'nın ekibi Cagliari ile karşılaşacak.
CAGLİARİ - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
CAGLİARİ - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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