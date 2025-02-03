Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2025 Pazartesi, 11:20
Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Marco Baroni yönetimindeki Lazio, deplasmanda Davide Nicola'nın ekibi Cagliari ile karşılaşacak.

Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CAGLİARİ - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CAGLİARİ - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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