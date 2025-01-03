Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
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Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sport 1'den naklen yayımlanacak.
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