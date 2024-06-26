Çekya maçı öncesi Hamburg sokakları kırmızı beyaz

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Çekya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2024 Çarşamba, 20:30
Çekya maçı öncesi Hamburg sokakları kırmızı beyaz

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile karşılaşacağı maçtan önce Türk taraftarlar yürüyüşü etkinliği düzenledi. 

Çekya maçı öncesi Hamburg sokakları kırmızı beyaz

Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Çekya maçı öncesi Hamburg sokakları kırmızı beyaz

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Çekya maçı öncesi Hamburg sokakları kırmızı beyaz

Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.

Çekya maçı öncesi Hamburg sokakları kırmızı beyaz

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

A Milli Takım Çekya EURO 2024

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