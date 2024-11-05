Celtic - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Celtic - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2024 Salı, 11:52
Celtic - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Celtic - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, kendi sahasında Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Celtic - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CELTİC - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Celtic - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CELTİC - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoît Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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