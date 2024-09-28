Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2024 Cumartesi, 11:32
Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, deplasmanda Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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