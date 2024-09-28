Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, deplasmanda Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
CHELSEA - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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