Chelsea - Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea - Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Gent ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 12:55
Chelsea - Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Chelsea - Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Wouter Vrancken'in ekibi Gent ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - GENT MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Chelsea - Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - GENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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