Chelsea - Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Gent ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Wouter Vrancken'in ekibi Gent ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - GENT MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CHELSEA - GENT MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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