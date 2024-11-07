Chelsea - Noah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea - Noah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Noah ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2024 Perşembe, 12:38
Chelsea - Noah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Chelsea - Noah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca'nın yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Rui Mota'nın ekibi Noah ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Noah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - NOAH MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Chelsea - Noah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - NOAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturyalı hakem Christian-Petru Ciochirca'nın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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