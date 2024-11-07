Chelsea - Noah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Noah ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca'nın yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Rui Mota'nın ekibi Noah ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - NOAH MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CHELSEA - NOAH MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturyalı hakem Christian-Petru Ciochirca'nın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Belediyelerden hastane adımı
- Narin davasında kan donduran ifadeler ortaya çıktı!
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- 'Bunu yapmayacaksanız çekin gidin'
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’