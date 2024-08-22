Chelsea - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Servette ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2024 Perşembe, 11:08
Chelsea - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başladı.

Chelsea - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Thomas Haberli'nin ekibi Servette ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - SERVETTE MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanancak mücadele TSİ 22:00'de başlaycak.

Chelsea - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - SERVETTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jérémie Pignard'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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