Chelsea - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Servette ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başladı.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Thomas Haberli'nin ekibi Servette ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - SERVETTE MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanancak mücadele TSİ 22:00'de başlaycak.
CHELSEA - SERVETTE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jérémie Pignard'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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