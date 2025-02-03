Chelsea - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında kendi sahasında West Ham United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Graham Potter'ın ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridgde Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CHELSEA - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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