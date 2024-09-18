Club Burugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Club Burugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2024 Çarşamba, 10:21
Club Burugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.

Club Burugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Club Burugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CLUB BRUGGE - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Club Burugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CLUB BRUGGE - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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