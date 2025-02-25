Crystal Palace - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak.
CRYSTAL PALACE - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Selhurts Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
CRYSTAL PALACE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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