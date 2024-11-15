Danimarka - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Danimarka - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İspanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2024 Cuma, 11:19
Danimarka - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Danimarka - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brian Riemer yönetimindeki Danimarka, sahasında Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Danimarka - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DANİMARKA - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Danimarka - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DANİMARKA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenyalı hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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