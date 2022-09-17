David Beckham, Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat boyunca bekledi

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:04
<p>Eski futbolcu David Beckham, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyrukta görüldü.</p>

Eski futbolcu David Beckham, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyrukta görüldü.

<p>İngiliz halkının, Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını görmek için beklediği kilometrelerce uzun kuyrukta 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da bekledi.</p>

İngiliz halkının, Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını görmek için beklediği kilometrelerce uzun kuyrukta 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da bekledi.

<p>Kuyrukta bekleyen bir kişi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuyruk şimdi David Beckham'ı fotoğraflamaya çalışan ve aslında ilerlemeyi unutan insanlarla dolu. Bu delilik! Onun için biraz üzülüyorum ama o bunu çok iyi karşılıyor. Yine de neredeyse 12 saattir kuyrukta olduğumuzu unutturdu bana" ifadesini kullandı.</p>

Kuyrukta bekleyen bir kişi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuyruk şimdi David Beckham'ı fotoğraflamaya çalışan ve aslında ilerlemeyi unutan insanlarla dolu. Bu delilik! Onun için biraz üzülüyorum ama o bunu çok iyi karşılıyor. Yine de neredeyse 12 saattir kuyrukta olduğumuzu unutturdu bana" ifadesini kullandı.

<p>David Beckham, parlamento binası içerisindeki Westminster Hall'de tutulan Kraliçe'nin tabutunu ziyaret ettikten sonra alandan ayrıldı.</p>

David Beckham, parlamento binası içerisindeki Westminster Hall'de tutulan Kraliçe'nin tabutunu ziyaret ettikten sonra alandan ayrıldı.

<p><strong>KRALİÇE II. ELIZABETH'IN ÖLÜMÜ</strong></p> <p>İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.</p>

KRALİÇE II. ELIZABETH'IN ÖLÜMÜ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

<p>Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.</p> <p>Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.</p>

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

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