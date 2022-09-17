David Beckham, Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat boyunca bekledi

Kuyrukta bekleyen bir kişi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuyruk şimdi David Beckham'ı fotoğraflamaya çalışan ve aslında ilerlemeyi unutan insanlarla dolu. Bu delilik! Onun için biraz üzülüyorum ama o bunu çok iyi karşılıyor. Yine de neredeyse 12 saattir kuyrukta olduğumuzu unutturdu bana" ifadesini kullandı.