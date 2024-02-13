Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?
Bir futbol veri sitesi, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.
Veri sitesine göre Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda küme düşmesi ve şampiyon olması beklenen takımlar şöyle:
Verilere göre ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor. Siteye göre Sarı-Siyahlılar sezonu 19 puanla tamamlayıp küme düşecek.
Konyaspor topladığı 40 puanla küme düşen ikinci takım olarak tahmin edildi.
Sezonu 18. bitirecek takım olarak ise Pendikspor gösterildi. İstanbul ekibinin 41 puan toplayacağı öngörüldü.
Ligden düşecek son takımın ise 42 puanla Hatayspor olacağı tahmin edildi.
Süper Lig'in 5. sırasında 56 puanla Başakşehir'in yer alacağı öngörüldü.
Toplayacağı 62 puanla Trabzonspor'un 4. sırada yer alacağı tahmin edildi.
Sezonu 3. sırada bitirmesi tahmin edilen Beşiktaş'ın 65 puan toplayacağı düşünülüyor.
Süper Lig'in 2. sırasında 96 puanla Fenerbahçe'nin yer alacağı öngörülüyor.
Verilere göre Galatasaray toplayacağı 98 puanla sezon sonunda şampiyon olacak.
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