Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2024 Salı, 16:11
Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Bir futbol veri sitesi, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.

Veri sitesine göre Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda küme düşmesi ve şampiyon olması beklenen takımlar şöyle:

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Verilere göre ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor. Siteye göre Sarı-Siyahlılar sezonu 19 puanla tamamlayıp küme düşecek.

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Konyaspor topladığı 40 puanla küme düşen ikinci takım olarak tahmin edildi.

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Sezonu 18. bitirecek takım olarak ise Pendikspor gösterildi. İstanbul ekibinin 41 puan toplayacağı öngörüldü.

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Ligden düşecek son takımın ise 42 puanla Hatayspor olacağı tahmin edildi.

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Süper Lig'in 5. sırasında 56 puanla Başakşehir'in yer alacağı öngörüldü.

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Toplayacağı 62 puanla Trabzonspor'un 4. sırada yer alacağı tahmin edildi.

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Sezonu 3. sırada bitirmesi tahmin edilen Beşiktaş'ın 65 puan toplayacağı düşünülüyor.

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Süper Lig'in 2. sırasında 96 puanla Fenerbahçe'nin yer alacağı öngörülüyor.

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Verilere göre Galatasaray toplayacağı 98 puanla sezon sonunda şampiyon olacak.

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