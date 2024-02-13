Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Bir futbol veri sitesi, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.

Veri sitesine göre Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda küme düşmesi ve şampiyon olması beklenen takımlar şöyle: