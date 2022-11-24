Dünya Kupası'na Michy Batshuayi damgası! Maç sonu gazeteciye olay cevap

"Belçika kazandı ama son yıllardaki en kötü oyunuydu, ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Michy Batshuayi, "Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz. Belçika tabii ki en iyi oyununu oynamadı. Daha fazla gol de atabilirdik. Ama bu galibiyet bize güven verecek" dedi.