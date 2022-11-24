Dünya Kupası'na Michy Batshuayi damgası! Maç sonu gazeteciye olay cevap

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 12:58
<p>Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda Kanada'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. </p>

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda Kanada'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. 

<p>Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi attığı golle hem takımına galibiyeti getirdi, hem de manşetlere çıktı.</p>

Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi attığı golle hem takımına galibiyeti getirdi, hem de manşetlere çıktı.

<p>29 yaşındaki Belçikalı golcü, Kanada karşılaşmasının ardından basın mensubunun sorusuna ise tepki gösterdi.</p>

29 yaşındaki Belçikalı golcü, Kanada karşılaşmasının ardından basın mensubunun sorusuna ise tepki gösterdi.

<p>"Belçika kazandı ama son yıllardaki en kötü oyunuydu, ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Michy Batshuayi, "Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz. Belçika tabii ki en iyi oyununu oynamadı. Daha fazla gol de atabilirdik. Ama bu galibiyet bize güven verecek" dedi.</p>

"Belçika kazandı ama son yıllardaki en kötü oyunuydu, ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Michy Batshuayi, "Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz. Belçika tabii ki en iyi oyununu oynamadı. Daha fazla gol de atabilirdik. Ama bu galibiyet bize güven verecek" dedi.

<p>Batshuayi, Belçika'da son 8 maçta 4 gol attı, 3 asist yaptı.</p> <p>2022 yılında ise Batshuayi 43 maç oynarken 20 gol, 5 asist kaydetti.</p>

Batshuayi, Belçika'da son 8 maçta 4 gol attı, 3 asist yaptı.

2022 yılında ise Batshuayi 43 maç oynarken 20 gol, 5 asist kaydetti.

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