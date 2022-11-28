İran Futbol Federasyonu, sosyal medyada farklı İran bayrağı kullanan ABD'yi FIFA'ya şikayet etti

İ﻿ran Futbol Federasyonu, ABD Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya paylaşımlarında, İran bayrağındaki İslam Cumhuriyeti ambleminin kullanılmaması nedeniyle FIFA'ya şikayette bulundu.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:17
İran Futbol Federasyonu, sosyal medyada farklı İran bayrağı kullanan ABD'yi FIFA'ya şikayet etti
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İran Futbol Federasyonu, ABD'nin sosyal medyada İran bayrağındaki "La ilahe illallah" sembolünü kaldırmasının ardından FIFA'ya şikayette bulundu.

ABD ile İran, salı günü 2022 FIFA Dünya Kupası maçında karşı karşıya gelecek. ABD Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabı, Dünya Kupası fikstürünü paylaşırken İran bayrağının ortasında ve kırmızı ile yeşil çizgilerin uçlarında yer alan İslam Cumhuriyeti sembollerini kaldırdı.

ABD, Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından İran'da başlayan protestolara destek vermek amacıyla bu hamleyi yaptıklarını söyledi. İran Futbol Federasyonu ise ABD'ye ciddi bir uyarı verilmesi için ülkeyi FIFA'ya şikayet etti.

İran bayrağında yeşil ve kırmızı şeritlerin ucunda 22 adet Kufi yazı karakterinden oluşan Allahu Ekber yazıyor. Ayrıca bayrağın ortasında, "Lâ İlahe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur) manasına gelen bir sembol bulunuyor.


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