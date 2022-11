İran Futbol Federasyonu, sosyal medyada farklı İran bayrağı kullanan ABD'yi FIFA'ya şikayet etti

İran Futbol Federasyonu, ABD'nin sosyal medyada İran bayrağındaki "La ilahe illallah" sembolünü kaldırmasının ardından FIFA'ya şikayette bulundu.

ABD ile İran, salı günü 2022 FIFA Dünya Kupası maçında karşı karşıya gelecek. ABD Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabı, Dünya Kupası fikstürünü paylaşırken İran bayrağının ortasında ve kırmızı ile yeşil çizgilerin uçlarında yer alan İslam Cumhuriyeti sembollerini kaldırdı.

ABD, Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından İran'da başlayan protestolara destek vermek amacıyla bu hamleyi yaptıklarını söyledi. İran Futbol Federasyonu ise ABD'ye ciddi bir uyarı verilmesi için ülkeyi FIFA'ya şikayet etti.

US Soccer will restore the Islamic Republic emblem to Iran's flag after briefly removing it. “We wanted to show our support for the women in Iran with our graphic for 24 hours.” State-affiliated Tasnim reports the Iranian FF will ask FIFA to ban the #USMNT for 10 games. pic.twitter.com/nAqr2k3gqJ