Dünya Ralli Şampiyonası'nda yasa boğan ölüm

Takımı Hyundai Shell Mobis World'den yapılan açıklamada, şampiyonanın dördüncü ayağı Hırvatistan Rallisi hazırlıkları kapsamında İrlanda'nın Waterford kentinde test sürüşüne çıkan Breen'in geçirdiği kaza nedeniyle vefat ettiği, araçta bulunan yardımcısı James Fulton'ın ise kaza sırasında yara almadığı belirtildi.