Eintracht Frankfurt - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 10:29
Eintracht Frankfurt - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Eintracht Frankfurt - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dino Tropmöller yönetimindeki Eintracht Frankfurt, sahasında Francesco Farioli'nin ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Eintracht Frankfurt - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Eintracht Frankfurt - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Hollanda'da oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla Eintrach Frankfurt kazanmıştı. 

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