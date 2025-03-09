Michy Batshuayi'nin golü Eintracht Frankfurt'a yetmedi!
Eintracht Frankfurt, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Union Berlin'e 2-1 mağlup oldu.
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Union Berlin ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
Frankfurt Arena'da oynanan maçta Union Berlin, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti.
BATSHUAYI'DEN GOL
Ev sahibi Eintracht Frankfurt'un tek golü 13. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.
Geri dönüşü sağlayan Union Berlin, 62. dakikada Leopold Querfeld ile eşitliği sağladı. 78. dakikada Woo-Yeong Jeong'un attığı golle 2-1'lik üstünlüğü sağlayarak maçtan galip ayrıldı.
90+5'TE PENALTI KAÇTI
Eintracht Frankfurt adına Hugo Ekitike, 90+5. dakikada penaltı kaçırdı.
CAN UZUN 79 DAKİKA OYNADI
Milli oyuncumuz Can Uzun, Frankfurt adına maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.
3 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Union Berlin, ligde 3 maç üst üste kaybettikten sonra galip geldi.
Eintracht Frankfurt ise ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
Union Berlin, Eintracht Frankfurt karşısında galip gelerek puanını 26'ya çıkarttı ve ligde 13. sıraya yükseldi. Başkent ekibi, haftaya Bayern Münih'i ağırlayacak.
Gelecek hafta Bochum deplasmanına konuk olacak Eintracht Frankfurt ise 42 puanla 4. sırada bulunuyor.
Spor Haberleri
- Ajax'tan üst üste 10. galibiyet!
- Batshuayi'nin golü Eintracht Frankfurt'a yetmedi!
- Napoli'nin 5 maçlık hasreti sona erdi!
- Süper Lig'de maçın ardından hem saha hem tribün karıştı
- Okan Buruk'tan cezaya tepki!
- Palmer bir ilki yaşadı: Chelsea'ya tek gol yetti!
- Alanya'da ilk gol geldi!
- 2-0'dan geri döndü: Kendi evinde puanı kurtardı!
- Adana Demirspor'u bekleyen büyük tehlike!
- Atletico Madrid 30 maç sonra bir ilki yaşadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler?
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- 'Saraya değil, mücadeleye adayım'
- Alevilerin 'Suriye' eylemine polis ablukası!
- Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu
- 'Türkiye'de bir kadın düşmanı varsa...'