En pahalı Türk futbolcular belli oldu: Zirvedeki değişiklik dikkat çekti!
İtalya Serie A'da futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. En pahalı Türk futbolcuların listesinde dikkat çeken bir değişim yaşandı.
Transfermarkt, İtalya Serie A'da futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Yeni değerlemeyle birlikte en pahalı Türk futbolcular listesinin zirvesinde de çarpıcı bir değişim yaşandı.
ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU
Yeni güncellemeyle birlikte Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Paulo Dybala'nın piyasa değeri 4 milyon Euro'luk kayıpla 8 milyon Euro'ya geriledi.
GALATASARAY'DAN ATALANA'YA KİRALANMIŞTI
Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı Nicola Zaniolo da değer kaybeden futbolculardan oldu. 2 milyon Euro değer kaybeden Zaniolo'nun yeni piyasa değeri 18 milyon Euro oldu.
SAKATLIK NEDENİYLE SEZONU KAPATMIŞTI
Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Torino'nun Türk futbolcusu Emirhan İlkhan ise 500 bin Euro değer kaybetti. Genç futbolcunun yeni değeri 2.5 milyon Euro oldu.
ZEKİ ÇELİK'İN DEĞERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Roma'da forma giyen Zeki Çelik'in piyasa değeri ise 1 milyon Euro'luk düşüşle 5 milyon Euro'ya geriledi.
HAKAN ÇALHANOĞLU DEĞER KAYBETTİ, İLK SIRAYI KAPTIRDI
En pahalı Türk futbolcular listesinin zirvesinde Arda Güler ile birlikte yer alan Hakan Çalhanoğlu ise 5 milyon Euro değer kaybetti.
30 yaşındaki futbolcunun değeri 5 milyon Euro düşerek 40 milyon Euro'ya geriledi ve Arda Güler ile paylaştığı en pahalı Türk futbolcu olma unvanını kaybetti. Yeni güncelleme sonrası Hakan Çalhanoğlu yerine Arda Güler ile zirveyi A Milli Takım'ın bir başka yıldızı paylaştı.
KENAN YILDIZ İLK SIRAYI KAPTI
Kenan Yıldız'ın değeri 5 milyon Euro yükseldi ve 45 milyon Euro'luk yeni değeriyle Arda Güler ile birlikte Türk futbolcular arasındaki en değerli isim oldu.
GENÇ YILDIZLAR İLK SIRAYI PAYLAŞTI
İtalya Serie A'da top koşturan futbolcuların piyasa değerlerine yapılan güncelleme sonrası en pahalı Türk futbolcular listesinde ilk 5 şöyle:
1- Arda Güler - 45 milyon Euro
1- Kenan Yıldız - 45 milyon Euro
2- Hakan Çalhanoğlu - 40 milyon Euro
3- Ferdi Kadıoğlu - 30 milyon Euro
4- Orkun Kökçü - 28 milyon Euro
5- Barış Alper Yılmaz - 21 milyon Euro
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