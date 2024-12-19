En pahalı Türk futbolcular belli oldu: Zirvedeki değişiklik dikkat çekti!

HAKAN ÇALHANOĞLU DEĞER KAYBETTİ, İLK SIRAYI KAPTIRDI

En pahalı Türk futbolcular listesinin zirvesinde Arda Güler ile birlikte yer alan Hakan Çalhanoğlu ise 5 milyon Euro değer kaybetti.

30 yaşındaki futbolcunun değeri 5 milyon Euro düşerek 40 milyon Euro'ya geriledi ve Arda Güler ile paylaştığı en pahalı Türk futbolcu olma unvanını kaybetti. Yeni güncelleme sonrası Hakan Çalhanoğlu yerine Arda Güler ile zirveyi A Milli Takım'ın bir başka yıldızı paylaştı.