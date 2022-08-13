Ergin Ataman'dan Dursun Özbek itirafı: 'Fatih Terim gibi başkan adayı mı çıkacaksın?'

Galatasaray'da başkanlık seçiminden önce Dursun Özbek'le arasında geçen sohbeti anlatan Ergin Ataman, "Dursun Özbek döneminde 2016'da Galatasaray'dan ayrılırken sözleşmem bitmişti ve sözleşmem yenilenmedi. Gönderilmedim o dönemde. Verilen çok önemli sözler tutulmadığı için ben ona karşı kırgındım. Euroleague'de şampiyon olduktan sonra beni tebrik etme nezaketinde bulundu. Konuştuk, buzları erittik. Güzel bir sohbetimiz oldu. Daha sonra bir kez daha karşılaştık, yüz yüze konuştuk. Başkanlık seçiminden bir hafta önceydi, kendisine 'başkanlık size yeniden geliyor' dedim. 'Bakacağız' hocam dedi. Esprili olarak 'Dursun Başkan siz bir 4 sene daha yapın, ben 4 sene sonra geliyorum zaten' diyince biraz başkanın yüzünü asıldığını gördüm ben. 'Aman hocam sen de başımıza Fatih Terim gibi başkan adayı gibi mi çıkacaksın' dedi. Ben buna bozuldum mesela. Çıkarım ben, ben de bir genel kurul üyesi olarak başkanlığı düşünebilirim. 'Nasıl olur da Ergin Ataman başkanlığı düşünür' gibi bir ifade gördüm, ben buna üzüldüm. Orada da anladım ki Galatasaray'ın içindeki bir kısım bizleri dışarıda tutmak için çok kenetlenmiş vaziyette. O yapı değişmeden ben oraya girmem" dedi.