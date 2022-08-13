Ergin Ataman'dan Dursun Özbek itirafı: 'Fatih Terim gibi başkan adayı mı çıkacaksın?'
Ataman, "Ergin Ataman bir gün Galatasaray'a döner mi?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Koç olarak Galatasaray'a dönmem çok zor. Profesyonel bir antrenör olarak buna hayır diyemem. Bir teklif gelirse değerlendirebilirim. Galatasaray kulübünün basketbol konusunda kaydetmesi gereken ilerlemeler var. Geçen sene ortasından itibaren bir fitil yandı ve bunun daha da ileriye gitmesi gerekiyor. Her şeyden önce Galatasaray'ın bir an önce kendisini EuroLeague tarafına atacak formülleri düşünmesi lazım.
Galatasaray taraftarı ve camiası bunu istiyor. Bir kere Galatasaray'ın spor salonuna ihtiyacı var. 2016’da Eurocup’ı kazandığımız zaman dönem başkanımız Dursun Özbek ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyi ziyaret ettik. O ziyarette bir salon projesi ortaya kondu. 15 bin kişilik salon projesi idi. İzinler de verildi. Ama 6 yıldır sadece stat önünde tabela duruyor. Spor salonu yapmak zor bir şey. Ama Galatasaray’ın buna ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray’ın, Türkiye’deki en büyük rakibi kim? Fenerbahçe… Fenerbahçe son 10 yılda Avrupa basketbolunda bir marka oldu. Bu markayı çalıştığı hocalar, getirdiği oyuncular ve salonu ile oldu. Galatasaray bunu yapmadı, yapamadı.
Fenerbahçe camiası nasıl sponsor bulup o salonu yaptı ise biz de çok büyük camiayız, biz de o salonu yapıp inşa etmeliyiz. Ayrıca Galatasaray’ın genç Yunanlı koçu var. Umarım bu sezon da Avrupa’da çok başarılı olur. Ligde değil ama ( Gülüyor!) Ben gönülden Galatasaraylı olan bir spor adamıyım ve her zaman için de Galatasaray sevgisi olan bir genel kurul üyesiyim. Her branşta Galatasaray’ı destekliyorum. Galatasaray taraftarının bana olan koşulsuz desteği için teşekkür ediyorum."
Ataman, Galatasaray başkanlığına dair hayali olup olmadığı sorusunda ise şu açıklamaları kaydetti:
"Ben 6 yıllık Galatasaray genel kurul üyesiyim. Başkan adayı olmaya hak kazanmam için 4 yılım kaldı. Bakın benim Galatasaray’daki başkanlık hedefim, hayalim şaka, espri değildi! Bunu sen de biliyorsun. Birçok genel kurul üyesi arkadaşımın da düşünceleri beni bu hayale etti. Ben cesur, hiçbir şeyden çekinmeyen insanım. Ancak açık konuşmam gerekli.
Galatasaray’da Temmuz ayında yapılanı geçiyorum, son genel kurullar beni korkuttu. O tablo Galatasaraylılığın dışında Bir koltuk kavgasına dönüştüğünü gördüm orada. Bu ibra etmemek, genel kurulda gruplaşmaların olması, koskoca 20-25 milyon taraftarı olan camianın belli bir zümre tarafından kontrol altına alınmaya çalışılması benim hayalimdeki ‘Büyük Galatasaray’ yapısı ile örtüşmüyor! Galatasaray’da çok büyük sessiz bir çoğunluk var. Herkesin içinde olduğu bir yönetim tarzı ile geniş kitlelerin içinde olduğu bir Galatasaray hayal ediyorum. Avrupa’da kendini ispat etmiş bir spor adamı olarak, ekonomi eğitimi almış bir Ergin Ataman olarak, yurt dışında çalışmış, spor kulüplerini incelemiş bir isim olarak Galatasaray’da yönlendirici olmayı hayal ediyordum. Ama gördüm ki öyle değil! Sistem şu an öyle çalışmıyor Galatasaray’da. Bu genel kurul anlayışı 4 yıl sonra ben başkanlık için yola çıktığımda benim arkamda olmaz."
Bunun için Genel kurullardaki bu anlayış devam ettiği sürece bu hedefimi, hayalimi Galatasaray Başkanlığı fikrini bir kenara koydum. Şimdilik dışarda bırakalım. Daha 4 yıl var. Neler olacak göreceğiz! Ben şu anda Türk spor adamı olarak kendi mesleğimde ülkeme, Avrupa’nın en büyük, prestijli basketbol kulübünde, Milli Takımda daha iyilerini yapmak istiyorum. Türkiye ve Avrupa'nın en prestijli basketbol kulübünün koçuyum şu anda."
Galatasaray'da başkanlık seçiminden önce Dursun Özbek'le arasında geçen sohbeti anlatan Ergin Ataman, "Dursun Özbek döneminde 2016'da Galatasaray'dan ayrılırken sözleşmem bitmişti ve sözleşmem yenilenmedi. Gönderilmedim o dönemde. Verilen çok önemli sözler tutulmadığı için ben ona karşı kırgındım. Euroleague'de şampiyon olduktan sonra beni tebrik etme nezaketinde bulundu. Konuştuk, buzları erittik. Güzel bir sohbetimiz oldu. Daha sonra bir kez daha karşılaştık, yüz yüze konuştuk. Başkanlık seçiminden bir hafta önceydi, kendisine 'başkanlık size yeniden geliyor' dedim. 'Bakacağız' hocam dedi. Esprili olarak 'Dursun Başkan siz bir 4 sene daha yapın, ben 4 sene sonra geliyorum zaten' diyince biraz başkanın yüzünü asıldığını gördüm ben. 'Aman hocam sen de başımıza Fatih Terim gibi başkan adayı gibi mi çıkacaksın' dedi. Ben buna bozuldum mesela. Çıkarım ben, ben de bir genel kurul üyesi olarak başkanlığı düşünebilirim. 'Nasıl olur da Ergin Ataman başkanlığı düşünür' gibi bir ifade gördüm, ben buna üzüldüm. Orada da anladım ki Galatasaray'ın içindeki bir kısım bizleri dışarıda tutmak için çok kenetlenmiş vaziyette. O yapı değişmeden ben oraya girmem" dedi.
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