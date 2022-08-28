Eski futbolcu Zoltan Gera'dan Attila Szalai açıklaması!

Fanatik’in aktardığına göre, Macar futbolunun efsanelerinden Gera, Szalai ile ilgili şu yorumları yaptı: "Attila'nın U21'de hocasıydım ve o dönem takımın kaptanlığını da yaptı. Harika bir karaktere sahip ve çok iyi bir çocuk. Son derece mütevazı. Her gün öğrenmeye devam ediyor. Sadece iyi bir oyuncu değil. Aynı zamanda takım içerisinde son derece pozitif ve çevresine yardımcı olmayı seven bir yapıya sahip."