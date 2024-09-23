Beşiktaş hezimeti, Y.Boys’a eleniş, bilet ve sponsor krizinin içinden çıkıp derbiyi aldı: G.Saray’da yeniden doğus
Galatasaray, Kadıköy’deki 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetiyle adeta yeniden doğdu. Sezona Süper Kupa finalinde Beşiktaş’a 5-0 kaybederek başlayan Sarı-Kırmızılılar, bu hezimetin etkilerini üzerinden atamadan Young Boys’a elenerek Şampiyonlar Ligi’ne de veda etti.
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray’daki bu düşüşün ardından eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk’a yönelitilirken, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim de özellike geciken transferler nedeniyle tepkinin odağındaydı. Ardından saha dışında yaşanan iki olay Sarı-Kırmızılı camiada iç karışıklık yarattı. Bazı yöneticilerin, taraftar grubunun da içinde bulunduğu şekilde karaborsa bilet sattığı iddiaları, ardından kulübün yasa dışı bahis sitesi olduğu öne sürülen bir markayla forma sponsorluk anlaşması imzalaması tartışmaları alevlendirdi. Bu ortamda G.Saray’ın F.Bahçe karşısındaki performansı merakla bekleniyordu.
ALİ KOÇ’A ICARDİ FORMASI!
G.Saraylı futbolcular, derbi sonrası Icardi’nin 9 numaralı formasının arkasına F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un ismini yazdırıp imzaladılar ve soyunma odasında bıraktılar.
BURUK’TAN NOKTA ATIŞLAR
Okan Buruk, tartışmaların arasından futbolcularını sıyırdı. Sarı-Kırmızılılar, 1 haftada çıkacağı Ç.Rize, G.Antep ve F.Bahçe maçlarına odaklandı. Yeni transferler Osimhen, Jakobs ve Sara’nın takıma hızlı adaptasyonu ile D.Sanchez’in 11’e dönüşü, Buruk’un elini güçlendirdi. Okan Hoca, Yunus Akgün’ü 11’e monte edip yüksek verim aldı. Ç.Rize ile G.Antep maçları rahat geçilirken taraftarların Buruk’a ve takıma güveni arttı.
F.Bahçe’ye oranla derbiye daha kısa sürede hazırlanma şansı bulan Sarı-Kırmızılılarda, yönetim, her futbolcu için özel motivasyon yazıları hazırladı. Sakat Icardi’nin beklenenden erken dönüşü Florya’da önemli moral sağladı. Buruk, Mourinho’nun kendisine ve G.Saray’a yönelik sözlerine yanıt vermedi, polemiğe girmedi.
Teknik heyet, derbide rakibin gerilimi artırma çabası olursa ve hakem kararları ters çıksa dahi oyucuların sakinliklerini korumasını istedi. Okan Hoca ve ekibi F.Bahçe’nin tüm resmi maçlarının analizini titizlikle yaptı. Rakibin eksik yanları çok iyi tespit edilip her oyuncuya tek tek anlatıldı. Buruk, takım oyununun sahada harfiyen uygulanmasını sağladı, G.Saray derbide fiziksel açıdan ayakta kaldı. Yöneticiler İbrahim Hatipoğlu ile Maruf Güneş, derbi öncesi 4 gün 4 gece Florya’da adeta kamp kurdu, Buruk ve futbolcularla yakından ilgilendi.
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